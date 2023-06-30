صحفي إيطالي: جلب عوّار إلى روما “ضربة معلّم”

وصف صحفي إيطالي جَلْبَ الفريق المحلّي روما للاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، بـ “ضربة معلّم”.

وكان متوسّط الميدان عوّار قد انضمّ مُؤخّرا إلى فريق روما لِمدّة 5 مواسم، في صفقة انتقال حرّ بعد انقضاء مدّة عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأبدت إدارة نادي جوفانتوس الإيطالي تحمّسا لِانتداب عوّار في السنوات القليلة الماضية، غير أن مسؤولي فريق ليون رفعوا سقف المطلب المالي، وكانوا يشترطون استلام مبلغ لا يقلّ عن 30 مليون أورو.

ونجح المدير الرياضي لِنادي روما تياغو بينتو في إقناع مسؤولي فريق ليون، بِتحويل عوّار إلى نادي “الذّئاب”، قبل انقضاء مدّة العقد. يقول رئيس تحرير موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أندريا لوسابيو في تقرير له نشره الجمعة. الذي أضاف أن الدولي الجزائري يحوز إمكانيات فنّية مُعتبرة، ويُمكنه تقديم الكثير لِفريق روما.

وتوقّع الصحفي الإيطالي أن يسدّ عوّار ثغرة متوسّط الميدان الهولندي جورجينيو فينالدوم، والأكثر من ذلك تحسين الأداء في هذا المنصب.

وكان جورجينيو فينالدوم قد لعب لِفريق روما مُعارا في الموسم الماضي، ثم عاد في الأيّام القليلة الماضية إلى النادي الذي يمتلك عقده باريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا واحتفل حسام عوّار، الجمعة، بِعيد ميلاده الـ 25.