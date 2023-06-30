-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

صحفي إيطالي: جلب عوّار إلى روما “ضربة معلّم”

علي بهلولي
  • 80
  • 0
صحفي إيطالي: جلب عوّار إلى روما “ضربة معلّم”
ح.م
حسام عوّار رفقة المدير الرياضي لِنادي روما تياغو بينتو.

وصف صحفي إيطالي جَلْبَ الفريق المحلّي روما للاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، بـ “ضربة معلّم”.

وكان متوسّط الميدان عوّار قد انضمّ مُؤخّرا إلى فريق روما لِمدّة 5 مواسم، في صفقة انتقال حرّ بعد انقضاء مدّة عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأبدت إدارة نادي جوفانتوس الإيطالي تحمّسا لِانتداب عوّار في السنوات القليلة الماضية، غير أن مسؤولي فريق ليون رفعوا سقف المطلب المالي، وكانوا يشترطون استلام مبلغ لا يقلّ عن 30 مليون أورو.

ونجح المدير الرياضي لِنادي روما تياغو بينتو في إقناع مسؤولي فريق ليون، بِتحويل عوّار إلى نادي “الذّئاب”، قبل انقضاء مدّة العقد. يقول رئيس تحرير موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أندريا لوسابيو في تقرير له نشره الجمعة. الذي أضاف أن الدولي الجزائري يحوز إمكانيات فنّية مُعتبرة، ويُمكنه تقديم الكثير لِفريق روما.

وتوقّع الصحفي الإيطالي أن يسدّ عوّار ثغرة متوسّط الميدان الهولندي جورجينيو فينالدوم، والأكثر من ذلك تحسين الأداء في هذا المنصب.

وكان جورجينيو فينالدوم قد لعب لِفريق روما مُعارا في الموسم الماضي، ثم عاد في الأيّام القليلة الماضية إلى النادي الذي يمتلك عقده باريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا واحتفل حسام عوّار، الجمعة، بِعيد ميلاده الـ 25.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: غلام يُغطّي تكاليف “سفرية- نزهة” لـ 28 طفلا

بِالفيديو: غلام يُغطّي تكاليف “سفرية- نزهة” لـ 28 طفلا

بلايلي يصدم الأنصار في أول ظهور له بمدينة وهران

بلايلي يصدم الأنصار في أول ظهور له بمدينة وهران

بِالفيديو: بن ناصر يُؤدّي مناسك الحجّ فوق كرسي مُتحرّك

بِالفيديو: بن ناصر يُؤدّي مناسك الحجّ فوق كرسي مُتحرّك

رياض محرز قد يواصل للموسم السادس مع مانشستر سيتي

رياض محرز قد يواصل للموسم السادس مع مانشستر سيتي

العيد خيّاط والعيد بلهامل والعيد بسّو والعيد بوناب!

العيد خيّاط والعيد بلهامل والعيد بسّو والعيد بوناب!

لاعب جزائري يُتوّج بِلقب بطولة تونس

لاعب جزائري يُتوّج بِلقب بطولة تونس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد