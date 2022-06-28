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رياضة

صحفي إيطالي: عروض حفل الافتتاح فاتنة والجمهور الجزائري مُذهل!

علي بهلولي
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صحفي إيطالي: عروض حفل الافتتاح فاتنة والجمهور الجزائري مُذهل!
الصحفي الإيطالي ماتيو موشّاتي

أبدى صحفي إيطالي إعجابه بِالجمهور الجزائري العريض والذوّاق، الذي يحضر فعّاليات ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وقال الصحفي الإيطالي ماتيو موشّاتي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء: “الذين لفتوا الانتباه اليوم في منافسات ألعاب البحر المتوسّط هم المُشجّعون الجزائريون. إنهم جمهور لا يُمكن إيقافه..مُتألّق..أصيل!”.

وأرفق الصحفي الإيطالي تغريدته بِشريط فيديو، يُظهر فيه سحر الجمهور الجزائري، في مدرجات قاعة احتضنت فعّاليات مسابقة الرّيشة الطّائرة (البدمنتون).

واللافت أن رياضة الرّيشة الطّائرة ليست لها شعبية في الجزائر، فماذا يقول الصحفي الإيطالي ماتيو موشّاتي لو يحضر في هذه الألعاب المتوسّطية وقائع منافسات، مثل كرة القدم أو كرة اليد أو الملاكمة؟

وكان الصحفي الإيطالي ماتيو موشّاتي وفي تغريدة أخرى له بِتاريخ سابق، قد أبدى أيضا انبهاره بـ “فتنة” حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، وقال: “انتصار ساحر لِوطنية شعب يحتفل بِذكرى استقلاله الـ 60″، وأشار إلى أن العروض في المستطيل الأخضر كانت غاية في الإبداع.

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