صحفي إيطالي يحرج دونالد ترامب (فيديو)

تعرض كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، للإحراج أثناء أسئلة الصحفيين، خلال لقائهما في البيت الأبيض بواشنطن يوم أمس، الخميس 17 أفريل.

فسأل صحفي إيطالي الرئيس ترامب “هل ما زلت تقول عن الأوربيين إنهم طفيليات؟” ما جعل ميلوني ترتبك وتنفي ذلك، وتسأل ترامب “هل سبق لك وقلت أن الأوروبيين طفيليات؟”، أما ترامب فادعى أنه لا يعلم على ماذا يتحدث الصحفي.

كما طرح صحفي آخر سؤالا محرجا لميلوني قائلا “ما رأيك بتحميل ترامب المسؤولية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول بدء الحرب مع روسيا؟”.

وهو السؤال الذي تفادت ميلوني الإجابة على شقه الأول مركزة على التزام ايطاليا برفع المساهمة في الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.

وهو الجواب الذي تلعثمت المترجمة الإيطالية كثيرا فيه، ليعقب ترامب بعد ذلك “لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية.. ولكنني لا أعتقد أنه قام بعمل جيد”.

🔴 Momenti di imbarazzo per Giorgia Meloni alla domanda sulle responsabilità della guerra in Ucraina. Fa la furba e risponde in italiano, ma Trump è più furbo di lei. Guardate il teatrino imbarazzante…

Trump dice di non essere contento di Zelensky e di tutti quelli che si sono… pic.twitter.com/nFJG44ob8G

— Sabrina®️🇮🇹 (@SabrySocial) April 17, 2025