صحفي إيطالي يحرج دونالد ترامب (فيديو)

ترامب مع ميلوني أثناء لقائهما في البيت الأبيض، 17 أفريل 2025.

تعرض كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، للإحراج أثناء أسئلة الصحفيين، خلال لقائهما في البيت الأبيض بواشنطن يوم أمس، الخميس 17 أفريل.

فسأل صحفي إيطالي الرئيس ترامب “هل ما زلت تقول عن الأوربيين إنهم طفيليات؟” ما جعل ميلوني ترتبك وتنفي ذلك، وتسأل ترامب “هل سبق لك وقلت أن الأوروبيين طفيليات؟”، أما ترامب فادعى أنه لا يعلم على ماذا يتحدث الصحفي.

سؤال لترامب بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني: “هل قلت من قبل إن الأوروبيين طفيليات؟” ترامب: “لم أقل ذلك. لا أعرف حقًا ما تتحدث عنه.” pic.twitter.com/b7PHXIZRBr — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) April 17, 2025

كما طرح صحفي آخر سؤالا محرجا لميلوني قائلا “ما رأيك بتحميل ترامب المسؤولية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول بدء الحرب مع روسيا؟”.

وهو السؤال الذي تفادت ميلوني الإجابة على شقه الأول مركزة على التزام ايطاليا برفع المساهمة في الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.

وهو الجواب الذي تلعثمت المترجمة الإيطالية كثيرا فيه، ليعقب ترامب بعد ذلك “لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية.. ولكنني لا أعتقد أنه قام بعمل جيد”.