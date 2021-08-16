صحفي إيطالي ينصح نابولي بعدم بيع آدم وناس

قال إنه لاعب موهوب وسيفيد الفريق

أشاد الصحفي الإيطالي، رافاييل أوريما، بصحيفة “توتو سبور” الشهيرة، بالدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي، ووصفه بأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي في منصبه، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها لحد الآن خلال فترة التحضيرات الموسمية والمباريات الودية، بدليل تسجيله لهدف عالمي في مرمى بيسكارا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يفضل فيه رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، بيعه خلال سوق التحويلات الحالية من أجل الاستفادة من أمواله لضم لاعبين آخرين، بحكم أن عقد الجزائري ينتهي صيف العام المقبل، رغم التألق اللافت لآدم وناس لحد الساعة، متقدما على باقي نجوم النادي الآخرين، الصحفي الإيطالي المعروف بمتابعته لأخبار نادي الجنوب الإيطالي، قال إن التفكير في بيع وناس حاليا لن يخدم نابولي، لأن الجزائري لا يملك منافسا ولا حتى لاعبا بمواصفاته الفنية العالية في نابولي، بدليل ما قدمه خلال الوديات، آخرها، السبت الماضي، عندما سجل هدفا عالميا رغم مشاركته كبديل.

وقال رافاييل أوريما تعليقا على مردود وناس في ودية بيسكارا، التي انتهت بفوز أشبال سباليتي بـ4-0: “وناس قلب الموازين بمجرد دخوله..لقد ترك بصمته في وقت قصير”، قبل أن يؤكد: “هل يمكن التفريط في لاعب بمثل مواصفات وناس..لا يوجد منافس له في منصبه ولاعب بمواصفاته في نابولي”، وتابع: “إنه لاعب يكسر دفاعات المنافسين وينشر الرعب، والهدف الذي سجله يثبت ذلك”.

يجدر الذكر، أن إدارة نابولي لم تفصل لحد الساعة في مستقبل الدولي الجزائري بشكل نهائي، ما بين البقاء أو الرحيل، وهي التي تسعى للاستفادة ماليا من صفقة تحويله، في وقت يفضل فيه المدرب، لوتشيانو سباليتي، بقاءه مع النادي.