صحفي بريطاني: صوت الأذان راحة نفسية

قال كاتب صحفي رياضي بريطاني إن صوت أذان صلاة المسلمين تستطيب له النّفس.

جاء ذلك في أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للصحفي البريطاني هنري وينتر. حيث نشر شريط فيديو يُظهر تدريبات لاعبي منتخب إنجلترا بِقطر، استعدادا لِخوض منافسة كأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل. في وقت كان صوت المُؤذّن يُنادي إلى الصلاة.

ووصف هنري وينتر صوت الأذان بـ “جميل لا يُصدّق، ومُؤثّر”. وأضاف أن شقيقه يعتنق الإسلام، ويمتهن الإمامة.