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صحفي بريطاني ينوي استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر

نادية شريف
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صحفي بريطاني ينوي استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر
وكالات
الصحفي الإنجليزي هنري ويسماير

تحدّث صحفي بريطاني عن صحراء الجزائر، وأعرب عن نيته في العودة لزيارتها من أجل استكشاف صور للمريخ، كان قد تحدث عنها مصور أمريكي شهير.

وقال الصحفي البريطاني هنري ويسماير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سأعود إلى صحراء الجزائر الأسبوع المقبل”.

وأوضح أن ما دفعه لإعادة زيارة الجزائر هي الصور التي نشرها المصور الأمريكي أندرو ستادر، والتي شبه من خلالها طاسيلي ناجر بسطح كوكب المريخ.

يذكر أن ستادر زار الصحراء الجزائرية في 24 جويلية 2022 وأعجب بجمالها، وقال بعد أن التقط لها صورا جديدة، إنها تشبه سطح كوكب المريخ.

وقال ستادر في منشور على فيسبوك:”عرفت منذ اللحظة الأولى التي عثرت فيها على الصحراء الجزائرية، أن سلسلة صور رواد الفضاء لن تكتمل بدونها”.

وسبق للصحفي البريطاني أن زار الجزائر، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ماي 2022 مقالا عن السياحة الجزائرية.

وسرد ويسماير وهو كاتب مستقل مقيم بلندن، تفاصيل رحلته إلى الجزائر “عملاق السياحة النائم” كما وصفها.

ومن بين ما قاله هنري عن الجزائر أنها “بلد ضخم، يحتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث المساحة، لكنها أيضًا غامضة ومخبأة وراء حواجز جغرافية ومصطنعة”.

وتحدث عن كل منطقة زارها بالتفصيل ليشيد بتاريخ وأصالة منطقة القصبة وما شهدته أثناء ثورة التحرير وكذا عراقة مدينة قسنطينة وجسورها المعلقة ليعرج بعدها على المناطق الأثرية كتيمقاد وجميلة.

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