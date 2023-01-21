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رياضة

صحفي “بي بي سي” يشيد بملاعب شان الجزائر

عمر سلامي
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صحفي “بي بي سي” يشيد بملاعب شان الجزائر
ح.م
صحفي "بي بي سي" النيجيري أولواشينا أوكيليجي

أشاد صحفي شبكة “بي بي سي” البريطانية، النيجيري أولواشينا أوكيليجي، بالملاعب الجزائرية التي تحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وقال الصحفي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” زرت الأربع مدن التي تحتضن مباريات الشان”.

وتطرق إلى الملاعب الأربعة، التي تحضن لقاءات الشان، وكتب في هذا السياق: ” ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مثير للإعجاب، ولا يحتاج إلى تقديم”.

وتابع: ” ملعب 19 ماي بعنابة وجماهيره النشطة، وملعب حملاوي في قسنطينة والأجواء الإيجابية، وملعب ميلود هدفي بوهران وهو الملعب المفضل لدي”.

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