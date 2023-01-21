صحفي “بي بي سي” يشيد بملاعب شان الجزائر
أشاد صحفي شبكة “بي بي سي” البريطانية، النيجيري أولواشينا أوكيليجي، بالملاعب الجزائرية التي تحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.
وقال الصحفي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” زرت الأربع مدن التي تحتضن مباريات الشان”.
Visited all four cities hosting #CHAN2022 games in #Algeria
Impressive Nelson Mandela stadium (Baraki) needs no introduction🥰
19-May-1956 Stadium home to USM Annaba & energetic fans🥰
Constantine’s Mohamed Hamlaoui Stadium gives a positive vibe
My fav is Oran Miloud Hadefi😍 pic.twitter.com/rhbobNk2On
— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) January 20, 2023
وتطرق إلى الملاعب الأربعة، التي تحضن لقاءات الشان، وكتب في هذا السياق: ” ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مثير للإعجاب، ولا يحتاج إلى تقديم”.
وتابع: ” ملعب 19 ماي بعنابة وجماهيره النشطة، وملعب حملاوي في قسنطينة والأجواء الإيجابية، وملعب ميلود هدفي بوهران وهو الملعب المفضل لدي”.