صحفي جزائري بقناة “بي بي سي” يقاضي مديرها بسبب “اللهجة الجزائرية”

رفع صحفي ” بي بي سي” الجزائري أحمد روابة شكوى يتّهم فيها مدير القناة البريطانية بـ”التمييز العنصري”. بسبب اعتراضه على حديثه باللهجة الجزائرية.

وحسب ما نقلته صحيفة “دايلي ميل”، فقد تطوّر خلاف بين روابة (50 سنة) ومديره في “بي بي سي”، إلى دعوى قضائية رفعها الصحفي الجزائري، بعد أن وصف المدير لهجته بـ”البدوية”.

وبدأت القصة التي تعود إلى العام 2019، بتعرض روابة لإجراء تأديبي في القناة، بعد ردّه “بصوت مرتفع وحادّ” على مديره عندما طالبه بأن يتحدث بالعربية “الفصحى” بدلا من اللهجة الجزائرية.

واتّهم روابة مديره بـ”التمييز العنصري” ضدّ خلفيته الثقافية، لأنه وصف طريقة حديثه بـ”البدوية”، حسب الصحيفة.