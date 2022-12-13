صحفي فرنسي يعتزم مُقاضاة صامويل إيتو

يعتزم صحفي فرنسي مقاضاة اتحاد الكاميرون لِكرة القدم، في قضية لها صلة بِالابتزاز.

وكان شخص مجهول قد اتّصل بِرئيس اتحاد الكرة الكاميروني، وزعم أن لديه وثائق وتسجيلات صوتية تُدين صامويل إيتو (رشاوى، فساد..). وطلب من هذا المسؤول الأخير منحه مبلغ 25 ألف أورو نظير التخلّي عن فضحه.

وقدّم الشخص المجهول نفسه على أنه الصّحفي الفرنسي المُختصّ في الاستقصاءات رومان مولينا.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث تقرير لِاتحاد الكرة الكاميروني، الهيئة التي أضافت أنها ستُقاضي رومان مولينا.

وقال رومان مولينا (الحقيقي) في تصريحات لِهيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء: “المرّة الوحيدة التي تحدّثت فيها إلى إيتو كانت في مارس الماضي، وكان الحديث الذي أجريته معه هو تحذيره من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في أكاديمية كرة القدم الكبيرة في الكاميرون”.

وأضاف الصّحفي الفرنسي بِشأن المجهول الذي انتحل شخصيته: “هذا الرّقم المزعوم الذي بِواسطته اتّصل الشخص المجهول بِإيتو ليس رقم هاتفي، ولا صورتي. والرّجل لا يعرف كيف يكتب الفرنسية بِشكل صحيح، هناك أخطاء كثيرة”، مُستدلّا بِلقطة شاشة شاهدها من رسائل “الواتس آب” الخاصّة بِالمُحتال.

واختتم رومان مولينا تصريحاته قائلا: “هذه كذبة كبيرة! سيتولّى المحامي الخاص بي معالجة هذه القضية لدى القضاء”.

واشتهر الصّحفي رومان مولينا في فرنسا بِتخصّص وحيد، وهو تقصّي الحقائق في القضايا التي لها صلة بِالاعتداءات الجنسية في الحقل الرياضي، سواء بِبلده أو عبر أرجاء المعمورة.