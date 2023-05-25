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صحفي من نيجيريا: من المخجل أن لا نملك مطارا مثل هواري بومدين (فيديو)

الشروق أونلاين
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صحفي من نيجيريا: من المخجل أن لا نملك مطارا مثل هواري بومدين (فيديو)
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مجسم لمطار هواري بومدين

“من المخجل أن لا نملك مطارا مثل مطار هواري بومدين في بلادنا”. هكذا عبّر صحفي من نيجيريا عن إعجابه بمطار العاصمة الجزائرية في مقطع فيديو نشره على تويتر.

الصحفي النيجيري أوساسو أوبايوانا قارن بين نظافة المطار الجزائري و”فوضى مطار لاغوس في نيجيريا”، على حدّ تعبيره.

وقال أوساسو في الفيديو:”انظروا إلى هذا المطار كم هو نظيف وجميل. إنه جيّد جدا، وكلّ شيئ في مكانه الصحيح”. قبل أن يضيف:”فقط قارنوا (هذا المطار) مع مطار لاغوس. علينا أن نشعر بالخجل”.

وأوبايوانا صحفي نيجيري يحمل الجنسية البريطانية، وهو محامي أيضا. وقد دأب على الكتابة عن الشؤون الإفريقية منذ 30 عامًا في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة.

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