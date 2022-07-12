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الجزائر

صحفي ناميبي: حان الوقت لطرد النظام المغربي من الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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صحفي ناميبي: حان الوقت لطرد النظام المغربي من الاتحاد الإفريقي
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دعا الكاتب الصحفي الناميبي فيتاليو أنغولا في مقال، إلى طرد المغرب من الاتحاد الإفريقي، بعد مأساة المهاجرين نحو مليلية.

وكتب أنغولا على موقع “ذ بان أفريكانيست” يوم الإثنين، أنّ المغرب ينتهك حقوق الإنسان باستخدام الهجرة والأرواح البشرية كورقة لتحقيق مصالحه الدبلوماسية.

وقال أنغولا في مقاله:”ما أظهره المغرب في مأساة 24 جوان، هو أن ولاءه لأكبر شريك تجاري له (إسبانيا)، وليس للقارة الإفريقية والاتحاد الأفريقي”.

وأضاف:”إسبانيا هي الشريك التجاري الأكبر للمغرب، وهذا هو السبب الرئيسي لإهمال المغرب لالتزاماته “بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الإنسانية”.

وتابع يقول:”بعزل المملكة وطردها من المنظمة، فإن الاتحاد الإفريقي سيرسل رسالة واضحة مفادها أن أعضاءه يجب أن يلتزموا بقواعده”.

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