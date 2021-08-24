صحفي هولندي يشيد بزروقي ويؤكد تفوقه على لاعبي أجاكس

قال إنه لم تمنح له الفرصة في النادي الذي تكوّن فيه

حظي الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، بإشادة واسعة في هولندا بعد تألقه في مباراة تفينتي وأجاكس أمسترادم، الأحد الماضي، لحساب الجولة الثانية من الدوري الهولندي، التي انتهت بالتعادل هدف لمثله، حيث لعب كل أطوار المباراة ضد فريقه السابق..

وقدم مستويات كبيرة تؤكد الآمال المعلقة عليه من طرف إدارة ومدرب وجماهير نادي تفينتي، وساهم في كسر كل هجمات نادي أجاكس وفاز في معركة وسط الميدان بتفوقه على نجوم النادي الهولندي الشهير، وعلى رأسهم اللاعب الدولي، ريان غرافنبرش، الذي يلعب في نفس منصبه.

ولم يتردد الإعلامي الهولندي المعروف، هانك سبان، بصحيفة “هيت باروول” الهولندية، في الإشادة بما قدمه زروقي خلال مواجهة فريقه السابق، أجاكس أمستردام، وكتب في تقرير له: “زروقي أبهر الجميع ولم يكن أقل مستوى من غرافنبرش”، وهو اللاعب الدولي الهولندي الذي يرتكز عليه أجاكس في خط الوسط، مشيرا إلى أن الجزائري تفوق عليه طوال المباراة وصنع الفارق لصالح تفينتي، الصحفي الهولندي فضل تذكير الجميع بأن زروقي خريج أكاديمية أجاكس، في وقت لم يتم فيه منحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، وقال: “أنا لا أقول أن زروقي لو بقي في أجاكس كان ليكون الخيار الأول حاليا”، مضيفا: “لكن منذ طرده من النادي أبان بأنه ليس أقل شأنا من غرافنبرش”.

إلى ذلك، لجأ الصحفي الهولندي لإثبات تفوق لاعب منتخب الجزائر على نظيره من المنتخب الهولندي إلى لغة الأرقام، وقال: “زروقي نجم في استرجاع ست كرات وخسر 12 كرة فقط، في حين أن غرافنبرش استرجع 4 كرات وخسر 14 كرة”، وهي الأرقام التي تبرز تفوق الدولي الجزائري وترشيحه ليكون أحد أبرز نجوم نادي تفينتي والدوري الهولندي، علما أن زروقي يستعد للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني بداية الشهر المقبل، تحسبا لمباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.