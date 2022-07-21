صحف إسبانية: الجزائر تقلّص مستوى التنسيق الأمني مع مدريد

قلّصت الجزائر من مستوى التنسيق الأمني مع إسبانيا، منذ قرار رئيس وزراء حكومة مدريد بيدرو سانشيز بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل إسبانيول” عن مصادر في وزارة الداخلية فقد “تضاءل تبادل المعلومات الأمنية مع الجزائر، منذ قرار سانشيز بدعم مقترح المغرب المتعلّق بالحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية المحتلة”.

وقالت الصحيفة:”بعد استدعاء السفير الجزائري في مدريد، قررت الحكومة الجزائرية تعليق جميع عمليات تبادل المعلومات التي تعتبر “غير حيوية” مع مدريد”.

وأضافت:”لقد قلّصت الجزائر، بشكل كبير، تعاونها مع إسبانيا في الأشهر الأخيرة. وقطعت جميع أنواع التبادلات غير الحيوية مع الأجهزة السريّة وقوات وأجهزة أمن الدولة”.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، أصبح التنسيق الأمني بين البلدين، مقتصرا على “تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب”.

الجزائر تتخلّى عن صفقة لشراء طائرات إسبانية لإطفاء الحرائق

19 جويلية 2022: تخلّت الجزائر عن صفقة لشراء طائرات إسبانية خاصّة بإطفاء الحرائق، في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، عقب تحوّل موقف مدريد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقله موقع “مينا ديفنس” المتخصّص، فقد تراجعت السلطات الجزائرية عن شراء طائرات للإطفاء من شركة “بليزا” الإسبانية.

وقد أكدت مصادر مطلّعة على القضية لـ”الشروق أونلاين”، إلغاء صفقة استيراد طائرات الإطفاء الإسبانية.