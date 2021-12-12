صحف العالم تتغنى بهدف بلايلي “الذي لا يصدق”

جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية

سلطت أغلب الصحف والمواقع المختصة في العالم بهدف الدولي الجزائري ابن مدينة وهران يوسف بلايلي، والذي سجله بطريقة رائعة في ربع نهائي كأس فيفا قطر 2021..

وأشادت معظم الصحف والمواقع بالهدف الرائع الذي أحرزه لاعب نادي قطر، عندما غالط حارس المغرب أنس الزنيتي من وسط الميدان بطريقة فنية مميزة. ووصفت مجلة “أونز مونديال” الفرنسية الهدف بـ”المثير”، معتبرة أنّه واحد من أفضل الأهداف التي سجلت في الفترة الأخيرة، بعد أن أظهر النجم الجزائري مهارة عالية مكّنته من مغالطة الحارس.

أما صحيفة “ويست فرانس” فقد وصفت الهدف بأنّه لا يصدق، بعد أن نجح في مغالطة الحارس من مسافة قاربت 45 متراً، محرزاً هدف التقدم للجزائر في الحصة الإضافية الأولى.

وهو ما أكده موقع “ر.م.س” الفرنسي، الذي اعتبر أن هدف البلايلي كان أبرز لقطات الدور ربع النهائي، بعد أن نجح اللاعب في إحراز هدف أعطى فريقه دفعاً قوياً لمواصلة الدفاع عن فرصه في التأهل ضد منتخب المغرب القوي، كما أشاد موقع صحيفة “لوباريزان” الفرنسي أيضاً بالهدف.

وتناقلت كل المواقع تقريباً مشهد الهدف الرائع، وتجاوز الاهتمام بالتحفة الفنية التي كان بطلها بلايلي الحدود الجغرافية العادية، بما أن صحيفة “الكوميروسو” في البيرو اهتمت بالهدف المميز الذي أحرزه النجم العربي في لقاء ربع النهائي. وقد حظي الهدف بمتابعة كبيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع يوتوب الذي عرض الهدف سريعاً، باعتبار أنه يصنف من أفضل الأهداف في هذا الموسم، وسيحقق نسب مشاهدة قياسية خلال الساعات المقبلة.

وفي نفس السياق أعد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تقريرا عن يوسف بلايلي تحت عنوان “جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية”.

وقال إنه “لما نذكر كرة القدم الجزائرية، يتذكر الكثيرون الأسطورة رابح ماجر، الذي كان نجما فوق العادة وشارك مع بلاده مرتين في كأس العالم، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1987”. واستدرك بقوله “لكن كل من عايش تلك الفترة بالقرب من منتخب الجزائر والدوري المحلي هناك، يجد لاعبا ثانيا لا يقل شأنا عن ماجر، وهو لخضر بلومي الذي لم يحظ بنفس الشهرة لأنه لم يحترف في أوروبا”.

وأضاف المصدر “يبدو أنه وبعد سنوات من اعتزال لخضر بلومي، ولد لاعب جديد بنفس المواصفات، يصول ويجول فوق الملعب بمراوغات سهلة، نتحدث هنا عن يوسف محمد بلايلي، الجوهرة الجزائرية التي تملك أقداما برازيلية”. وسلط الموقع الضوء على فرحة بلايلي واحتفاله بالفوز مع الجماهير عقب نهاية المباراة، وأكد اللاعب أن “المنتخب الجزائري سيقاتل بهدف العودة باللقب”. وعن هدفه الأسطوري أمام “أسود الأطلس”، قال “شاهدت الحارس متقدما عندما استلمت الكرة، لذا سددت مباشرة في المرمى وتمكنت من تسجيل هدف رائع، أهديه لكل عائلتي”.