سلطات الاحتلال قد توصي رعاياها بعدم السفر إلى مونديال قطر.. والسبب!

تتجّه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إصدار توصية لرعاياها بعدم السفر إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

حسب ما نقلته “الحرة” عن وسائل إعلام عبرية، سيجتمع مجلس الأمن القومي لسلطات الاحتلال الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.

وقالت ذات المصادر، إنّ المسؤولين الأمنيين للاحتلال يشعرون بالقلق بشكل خاص إزاء الوجود الإيراني في دورة قطر.

وحسب صحيفة عبرية، فقد اقتنى 15 ألف إسرائيلي بالفعل تذاكر مباريات كأس العالم 2022، التي ستنطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل.