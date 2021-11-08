صحف كتالونية: بونجاح ضمن خيارات نادي برشلونة
نقلت قنوات بي ان سبورتس الرياضية، الاثنين، إن بغداد بونجاح، الدولي الجزائري ولاعب نادي السد القطري دخل ضمن اهتمامات نادي برشلونة الاسباني، الذي أصبح يقوده مدربه السابق تشافي هرنانديز.
ونقلت القنوات القطرية، عن وسائل إعلام كتالونية، أن نادي برشلونة يبحث ضم المهاجم الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية.
🚨 تقارير إعلامية كتالونية تضع الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن قائمة خيارات برشلونة @fcbarcelona_ara لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية#برشلونة #بغداد_بونجاح pic.twitter.com/0Fn0nr9wrR
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 8, 2021