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رياضة

صحف كتالونية: بونجاح ضمن خيارات نادي برشلونة

الشروق الرياضي
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صحف كتالونية: بونجاح ضمن خيارات نادي برشلونة
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بونجاح رفقة مدربه السابق تشافي

نقلت قنوات بي ان سبورتس الرياضية، الاثنين، إن بغداد بونجاح، الدولي الجزائري ولاعب نادي السد القطري دخل ضمن اهتمامات نادي برشلونة الاسباني، الذي أصبح يقوده مدربه السابق تشافي هرنانديز.

ونقلت القنوات القطرية، عن وسائل إعلام كتالونية، أن نادي برشلونة يبحث ضم المهاجم الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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