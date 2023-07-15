صحف ومواقع رياضية ترشّح الجزائر لبلوغ المونديال.. وتحذّر من منتخب غينيا

مدربو منافسي "الخضر" متخوّفون

قال مدرب منتخب أوغندا، الصربي ميلوتان سريديوفيتش، الملقب بـ “ميشو”، إن المنتخب الجزائري يعد المرشح الأول لاقتطاع تأشيرة كأس العالم 2026، وذلك بعدما أوقعت القرعة منتخب أوغندا مرة ثانية إلى جانب “الخضر” في التصفيات الخاصة بالمونديال المقبل الذي ستحتضنه أمريكا وكندا والمكسيك بعد ثلاث سنوات. وأكد المدرب الصربي أن نقص الخبرة لدى منتخب أوغندا في مثل هذه المسابقات سيجعله يشارك من أجل المشاركة فقط، ومن أجل كسب الخبرة مستقبلا.

يشار إلى أن قرعة تصفيات كأس العالم 2026 التي سحبت في العاصمة الإيفوارية “أبيجان”، الخميس، كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا، غينيا والصومال، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، التي ستشارك فيها ولأول مرة في تاريخ اللعبة ثلاث دول، ويتعلق الأمر بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، علما أن التصفيات ستنطلق شهر نوفمبر المقبل.

وقال التقني الصربي، في تصريحات خص بها صحيفة “دايلي مونيتور”، المحلية إن الأقدار شاءت أن يلاقي منتخب أوغندا مرة ثانية نظيره الجزائري في التصفيات المونديالية، بعدما واجهه على مرتين في تصفيات “كان” 2023 وخسر فيهما ذهابا وإيابا، الأمر الذي يوحي بمواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري الذي قال عنه “ميشو” إنه المرشح الأول لاقتطاع تأشيرة المونديال.

بدوره، اعتبر مدرب منتخب غينيا، كابا دياوارا، مأمورية منتخب بلاده صعبة للغاية في التنافس على بطاقة التأهل إلى المونديال المقبل، في ظل تواجد المنتخب الجزائري في مجموعة منتخب بلاده، مؤكدا أن القرعة لم تكن رحيمة بمنتخب بلاده بعدما اوقعته في مجموعة يتواجد فيها خصما قويا وهو المنتخب الجزائري، قائلا في هذا السياق في تصريحات خص بها موقع “أفريكا فوت يونايتيد”: “الجزائر بطبيعة الحال ستكون المرشح الأول لبلوغ كأس العالم، غير أننا سنلعب مبارياتنا بشكل عادي، المشكل الذي سيصادفنا هو عدم قدرتنا على اللعب على أرضنا وأمام جمهورنا بسبب عدم تأهيل ملاعبنا من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

يحدث هذا، في الوقت الذي رشّحت فيه غالبية الصحف الرياضية والمواقع العالمية، المنتخب الجزائري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة، بالنظر إلى “محدودية” المنتخبات التي وقعت إلى جانبها في المجموعة السابعة، الذين فشلوا غالبيتهم في التألق على المستوى القاري، من خلال ضمان المشاركة على الأقل في النسخات الفارطة وحتى المقبلة التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024، غيرأنه وفي الوقت ذاته أجمعت عديد الوسائل الإعلامية أن منتخب غينيا المرشّح الوحيد لمنافسة المنتخب الجزائري، والمنتخب الوحيد في المجموعة الذي قد يشكّل خطرا على زملاء القائد محرز، كما وجهت العديد من الصحف “تحذيرات” للمنتخب الجزائري بضرورة أخذ الأمور بجدية منذ بداية التصفيات لتفادي تكرار سيناريو المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون في تصفيات مونديال قطر 2022.