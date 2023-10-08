صحيفة أمريكية: إسرائيل طلبت وساطة مصر لاسترجاع الأسرى من حماس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن إسرائيل طلبت وساطة مصر لاسترجاع الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة مجاهدي حماس.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أنه لا يزال غير واضح بعد عدد الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم حماس ومصادر بالسفارة المصرية للصحيفة، إنهم فقدوا الاتصال ببعض النشطاء الذين يحتجزون أسرى إسرائيليين.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يزال من الصعب تحديد عدد الأشخاص، الذين تم أسرهم بالضبط.

ووفقا للصحيفة، قامت السلطات المصرية باتصالات مع الجانب الإسرائيلي ومع حركة حماس عبر قنوات مختلفة، لتقييم الوضع ودعت الجميع إلى الهدوء.

وتشير الصحيفة إلى أن الجهود المصرية لم تكلل بالنجاح حتى الآن، حيث تصر إسرائيل على أنه قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، من الضروري الرد على هجمات المسلحين.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” خلال ساعات.

يذكر أن العالم استيقظ، صباح السبت 7 أكتوبر 2023، على عملية “طوفان الأقصى” العسكرية التي شنتها كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، باغتت من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي.