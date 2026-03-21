صحيفة أمريكية: إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريطانية بالمحيط الهندي

على بعد 400 كيلومتر من الأراضي الإيرانية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم السبت، إن إيران أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمريكيين أن “أيًّا من الصاروخين، لم يصب الهدف الذي يبعد نحو 4 آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية”.

“إلا أن عملية الإطلاق، تكشف امتلاك طهران صواريخ ذات مدى أطول مما كان يعتقد سابقا”، يضيف المصدر.

كما أفادت الصحيفة بأن “أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه. بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أمريكية”.

وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس، هي واحدة من قاعدتين اثنتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات وصفت بـ”الدفاعية” في حربها ضد إيران.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.