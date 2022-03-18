صحيفة أمريكية: التحقيق مع مسؤول صيني كبير بسبب “احترام الإسلام!
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الحزب الشيوعي الصيني فتح تحقيقا في الفساد مع مسؤول كبير روج لاحترام الإسلام.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، الخميس 17 مارس الجاري، إن التحقيق يعتبر مؤشراً على عزم الزعيم الصيني “شي جين بينغ” على المضي قدماً في جهوده القوية الرامية إلى تعزيز الاندماج العرقي في البلاد.
China Launches Investigation Into Official Who Promoted Respect for Islam – The Wall Street Journal https://t.co/yc6V6eJBEn
— Michael Ron Bowling (@mrbcyber) March 18, 2022
وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة بأن نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وانغ تشنغ وي، وهو من أقلية هوي المسلمة، يخضع للتحقيق من قِبل مراقبي الانضباط الداخليين بالحزب بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.
中国共産党は、イスラム文化の有力な擁護者であった高官に対し、汚職調査を開始させた。習近平が積極的な民族同化政策を、この上更に推し進める決意を示したものとなる。https://t.co/if4kWslVGm
— politician evil (@bsea18) March 18, 2022
وأشارت إلى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، يعد أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد وتتبع الحزب الشيوعي الحاكم.
فيما قال الأشخاص للصحيفة إن الدافع وراء التحقيق يتعلق بمخاوف من أن وانغ روج لـ”الثقافة الإسلامية بشكل يتجاوز الحدود”، وشجَّع التطرف الديني عندما عمل رئيساً للحزب الشيوعي لمنطقته الأصلية في نينغشيا بشمال غربي الصين، وبعد ذلك كرئيس للجنة الشؤون العرقية الوطنية في البلاد.
تشير الصحيفة أيضاً إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي تهم جنائية رسمية ضد وانغ، مضيفةً أن تحقيقات الانضباط الحزبية، التي تُستخدم غالباً لمعاقبة المسؤولين الذين لا يتفقون مع أولويات الحزب الشيوعي، يمكن أن تكون أوسع نطاقاً من تحقيقات الشرطة، وعادةً لا يتم إعلان نتائجها.
وانغ، الذي درس الهياكل الاقتصادية للدول الإسلامية عندما كان طالباً بالدراسات العليا، قضى معظم حياته المهنية في نينغشيا، التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين الصينيين.
في أثناء عمله هناك باللجنة الوطنية للشؤون العرقية، دفع باتجاه تشريع يروج لإصدار شهادات للأطعمة الحلال، وشجع كذلك على بناء المساجد على نطاق واسع نسبياً، وهي إجراءات يرى كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي أنها تعزز الهوية العرقية على حساب الوحدة الوطنية، وفقاً للأشخاص المطلعين.