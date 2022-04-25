صحيفة أمريكية: العقوبات الغربية ستطال رفيقة بوتين

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن رفيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألينا كابايييفا، ستكون عرضة للعقوبات الغربية.

ويعتقد أن كاباييفا، وهي لاعبة جمباز محترفة، تلعب دورًا في إخفاء ثروة بوتين الشخصية في الخارج.

واعتبر المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، أن معاقبة كاباييفا ستكون ضربة شخصية للغاية لبوتين.

بالمقابل، لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخزانة الأميركية، التي تحدثت الصحيفة عن تحضيرها لحزمة عقوبات تستهدف كاباييفا.

300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية “مجمّدة” بسبب العقوبات

في 13 مارس، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي الروسي الذي طاله التجميد بفعل العقوبات الغربية، يصل إلى ما قيمته 300 مليار دولار.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال سيلوانوف إنّ ما يقارب نصف احتياطات البنك المركزي الروسي من الذهب والنقد الأجنبي التي تبلغ 640 مليار دولار، أصبح غير قابل للاستخدام بسبب العقوبات الغربية.

وقال الوزير الروسي إنّ موسكو تواجه مشاكل في الوفاء بالالتزامات والديون بسبب العقوبات. قبل أن يردف قائلا:”لن نتخلف عن سداد الديون. ولكن سنقوم بدفعها بالروبل ( العملة المحلية )”.