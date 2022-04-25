صحيفة أمريكية: بعد أن “أفقرهم” بن سلمان.. أمراء سعوديون يبيعون أملاكهم في الخارج

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن أمراء سعوديين باعوا ما يزيد عن 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال فنية في الولايات المتحدة وأوروبا.

يحصل ذلك منذ أن شدّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، القيود المالية على أثرياء الأسرة الحاكمة في البلاد. حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مقرّبين من الأمراء الذين قاموا بعمليات البيع، أن بعض أفراد العائلة يبيعون أملاكهم لتوفير سيولة نقدية.”بعد أن جفّف ولي العهد العديد من مصادرهم”.

ومن بين الأملاك التي تم بيعها مؤخرا، أشارت الصحيفة إلى عقار بقيمة 155 مليون دولار في إنجلترا. ويختان طولهما أكثر من 60 مترا.

وكان عدد من هؤلاء الأمراء ضمن المجموعة التي احتجزت في فندق الريتز بالرياض عام 2017، في خطوة وصفها ولي العهد بأنها كانت ضرورية لمكافحة الفساد، تضيف الصحيفة.