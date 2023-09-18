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صحيفة أمريكية تتّهم الصين بنشر “معلومات مضلّلة” حول أسباب حرائق الغابات.. أول ردّ من بكين

الشروق أونلاين
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صحيفة أمريكية تتّهم الصين بنشر “معلومات مضلّلة” حول أسباب حرائق الغابات.. أول ردّ من بكين
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حرائق هاواي

نفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الإثنين، أن تكون وسائل الإعلام في بلادها، وراء نشر معلومات مضللة حول تسبّب “سلاح سرّي” في حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

جاء هذا في إجابة المتحدثة على سؤال حول اتهام صحيفة نيويورك تايمز للصين، بأنها استخدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوليد معلومات مضللة حول حرائق الغابات في هاواي.

ونشرت الصحيفة الأمريكية الأسبوع الماضي، تقريرا ادّعت فيه أن السلطات الصينية كانت خلف “موجة من المنشورات الكاذبة على الإنترنت، مفادها بأن الحرائق كانت نتيجة لسلاح طقس سرّي تختبره الولايات المتحدة”.

وقالت ماو نينغ في ردّها:”هذا التقرير ليس واقعيا على الإطلاق”. قبل أن تضيف:”نظرية سلاح الطقس جاءت من وسائل الإعلام الأمريكية أولاً”.

وتابعت المتحدثة الصينية:”لم تفعل بعض وسائل الإعلام الصينية وحسابات التواصل الاجتماعي، شيئا سوى الاستشهاد بهذه التقارير (الأمريكية) أو إعادة نشرها”.

وأدرفت تقول:”القول بأن وسائل الإعلام الصينية نشرت معلومات مضللة لا أساس له من الصحة على الإطلاق. إذا كان هناك من ينشر معلومات مضللة، فهو صحيفة نيويورك تايمز”.

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