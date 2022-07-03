صحيفة أمريكية: ترامب بدأ التحضير لإعلان ترشحه لانتخابات 2024

قالت صحيفة أمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب بدأ التحضير لإعلان ترشحه لانتخابات 2024.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مصدر مقرب إن الرئيس السابق يفكر في الترشح إلى السباق الرئاسي 2024 مبكرا، وربما حتى قبل انتخابات التجديد النصفي، مضيفا “لا توجد تفاصيل محددة لكن الناس يستعدون إنهم يضعون الأساس.”

وقالت الصحيفة إن ترامب “من المحتمل” أن يعلن بأنه سيخوض الانتخابات قبل نوفمبر.

ويوم السبت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن أن ترامب – الذي بدأ حملته الرئاسية الأولى في جوان 2015 – يفكر في بدء عرض 2024 المحتمل في مرحلة مبكرة من دورة انتخابات 2024.

وذكرت صحيفة “ذي تايمز” أن ترامب فاجأ المستشارين عندما ألمح إلى أنه قد يكشف عن ترشيحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إعطاء إشعار لأولئك الذين سيكونون جزءًا من السباق.

وأضافت يعمل موظفوه الآن على عجل لإنشاء جهاز حملة قبل الإعلان المحتمل، والذي قد يأتي في وقت مبكر من هذا الشهر، وفقًا للصحيفة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الرئيس الخامس والأربعين أبلغ الحلفاء أنه يريد بدء محاولته الرئاسية في أقرب وقت من هذا الشهر.

وقال ترامب، الذي انتخب في عام 2016 وهزمه الرئيس جو بايدن في عام 2020 ، لصحيفة نيويوركر الشهر الماضي إنه “قريب جدًا من اتخاذ قرار” بشأن حملته الرئاسية الثالثة على التوالي.

وقال أيضًا إنه سيفوز في مسابقة الحزب الجمهوري الأولية التي تشمل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وهو منافس محتمل في 2024.

وفي ماي الماضي، قال عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني-أحد المقربين من ترامب ومحاميه الشخصي السابق-لصحيفة ” ذي بوست” ترامب سوف يتنافس على الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.