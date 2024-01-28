صحيفة أمريكية تكشف فشل جيش الاحتلال في تدمير “مترو حماس”!

كشفت صحيفة أمريكية فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير أنفاق غزة المعروفة باسم “مترو حماس” رغم محاولاته الحثيثة طيلة أسابيع الحرب.

وبحسب ما أورد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن نحو 80 بالمائة من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، لا تزال سليمة ولم يصبها أي تضرر جراء القصف، بالرغم من اتباع الاحتلال لعدة استراتيجيات لنسفها أو القضاء على المقاومين داخلها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ما يصل إلى 80% من أنفاق حماس الواسعة تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من الجهود لتدميرها، مما يعيق أهداف إسرائيل المركزية في الحرب.

يذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن غمر الأنفاق بمياه البحر واستخدام القنابل الاسفنجية وما إلى ذلك من المحاولات للتخلص من هاجس الأنفاق الذي يؤرق الاحتلال.

ويستخدم العدو عددا كبيرا جدا من الطائرات المسيرة من مختلف الأحجام لتوفير صورة واسعة ودقيقة قدر الإمكان من الميدان ترسل لغرف القيادة الأمامية للألوية في إسرائيل وأيضا إلى “مقر القيادة” بتل أبيب.

وكشفت أن الأنفاق مكونه من ثلاثه طوابق الطابق السفلي متوقع أن يكون مكان التخزين، لافتة أن حماس اعتمدت السريه في بنائها وقامت في نفس الوقت بضربه استباقيه فقد جهزت عدة خرائط مزيفة لها وعمدت إلى تسريبها للمخابرات الإسرائيلية.