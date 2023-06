صحيفة أمريكية تكشف ما حدث لنساء تقدمن لوظائف في مكتب بيل غيتس!

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة أمريكية تفاصيل صادمة عن ما حدث لنساء تقدمن لوظائف في المكتب الخاص بالملياردير بيل غيتس.

وقالت صحيفة “وال ستريت جورنال”، إن بعض النساء المتقدمات للحصول على وظائف في مكتب بيل غيتس، قد “خضن عملية فحص مكثفة”.

وأضافت أنهن تعرضن للاستجواب من قبل شركة أمنية حول “تاريخهن الجنسي وتعاطي المخدرات”، وتفاصيل أخرى عن حياتهن الخاصة، ما قد يشير إلى تعرضهن لـ “الابتزاز”.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه الشركة الأمنية المتعاقدة مع مكتب غيتس أسئلة للمتقدمات للوظائف، حول “إن كانت لديهن علاقات خارج نطاق الزواج، وما نوع المواد الإباحية التي يفضلن مشاهدتها، أو إذا كانت لديهن صور عارية لأنفسهن على هواتفهن”.

وسئلت المرشحات أحيانا عما إذا كن “يرقصن من أجل الدولارات”، وسُئلت إحدى المرشحات عما إذا كانت قد أصيبت في أي وقت بـ “مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي”، حسب وال ستريت جورنال.

وتم إجراء الفحوصات في السنوات الأخيرة من قبل شركة استشارات أمنية تسمى “Concentric Advisors” وكان القائمون بالمقابلات يحاولون في النهاية العثور على أي معلومات من المحتمل أن تُستخدم لتسوية أو ابتزاز الأفراد الذين سيعملون عن كثب مع أحد أغنى رجال العالم.

وبشكل غير رسمي، يحذر موظفو غيتس المرشحين للوظائف من أن “عميلا سابقا لوكالة الاستخبارات المركزية”، سيتحرى عن معلوماتهم الطبية وتعاطيهم المخدرات في الماضي، وعلاقاتهم الخاصة بما في ذلك شركائهم الجنسيون السابقون، كما قال بعض الأشخاص لـ”وال ستريت جورنال”.

ومن جانبها أكدت متحدثة باسم غيتس أن مكتبه الخاص، لم يسمع بمثل هذه الأسئلة التي يتم طرحها خلال عمليات التحقق من الخلفية التي تقوم بها الشركة الأمنية.

وقالت إن “هذا الخط من الاستجواب سيكون غير مقبول وانتهاك لاتفاقية مكتب غيتس مع الشركة الأمنية”.

وعلى جانب آخر، قالت الشركة الأمنية أن بروتوكولاتها تتوافق مع القوانين المعمول بها.

وأفادت “وال ستريت جورنال”، أن غيتس نفسه كان له أيضا علاقات متعددة خارج نطاق الزواج وعقد اجتماعات مع جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وذكرت الصحيفة أن إبستين حاول على ما يبدو ابتزاز غيتس في عام 2017 بسبب علاقة غرامية مع رياضية روسية.

Meet Mila Antonova, the young bridge player who Bill Gates had an affair with in 2010. Jeffrey Epstein found out about this affair and used it as leverage against Bill Gates. Bill Gates began having private meetings with Epstein in 2011, but Epstein didn’t find out about the… pic.twitter.com/4W6gTKx7WN

— Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) May 21, 2023