صحيفة أمريكية تُفند مزاعم ترامب.. هذه حقيقة الـ 60 مليون دولار لغزة  

فندت صحيفة “واشنطن بوست” تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قيمة المساعدات الإنسانية التي زعمت إدارته إرسالها إلى غزة، مؤكدة أن الرقم الحقيقي أقل بكثير مما أعلن عنه ترامب.

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير نشرته لها أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي تلفظ به ترامب.

وكشفت أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 30 مليون دولار كتبرعات غذائية أمريكية لغزة، وهو نصف ما ادّعى ترامب أي 60 مليون دولار وقالت إنه لم يُصرف سوى 10% منها لمؤسسة غزة الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وأشارت إلى أن تصريح ترامب الذي قال “أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة” غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط.

ونشرت الصحيفة تصريح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، قوله: “وافقنا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار” لمؤسسة غزة الإنسانية”.

وأضاف أن “مبلغًا أوليًا قد صُرف هذا الأسبوع”.

ورفض المتحدث، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعتها وزارة الخارجية، التعليق على تصريحات ترامب التي أدلى بها لأول مرة خلال زيارته إلى اسكتلندا في نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر أن ترامب صرّح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك.