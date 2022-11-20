صحيفة أمريكية: قرار منع الخمور صدر من العائلة الحاكمة في قطر

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن قرار حظر تقديم الخمور خارج ملاعب مونديال قطر، جاء مباشرة من العائلة المالكة، بعد القلق المتزايد بين القطريين المحافظين بشأن هذه المسألة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تفصح عنها إن الحظر جاء عقب مكالمة في اللحظة الأخيرة جاءت من شخص ينتمي لعائلة آل ثاني المالكة، دون أن تذكر هوية هذا الشخص.

و أكدت ذات الصحيفة، أن قرار منع الخمور لم يكن مفاجئا بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون عن كثب قرارات العائلة المالكة القطرية.

وبموجب القواعد الجديدة، لن تتوفر المشروبات الكحولية إلا في فنادق معينة ومناطق مخصصة للمشجعين في الهواء الطلق بعيدا عن الملاعب.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن الشيخ جاسم بن حمد وهو شقيق أمير البلاد، هو من يقف وراء هذا القرار بنسبة كبيرة.