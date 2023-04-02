صحيفة أمريكية: لقاء محتمل بين السيسي والأسد بعد رمضان

جانب من لقاء وزير الخاريجية المصري مع نظيره السوري

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري، بشار الأسد قد يلتقيان، نهاية أفريل الجاري.

وبحسب ما نقلت وول ستريت جورنال، فإن مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مرور أكثر من عقد على انهيارها.

وتوقع المصدر ذاته أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد في أواخر أبريل، بعد نهاية شهر رمضان، منوهة بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بعد.

وقد وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية. وهذه أول زيارة لوزير خارجية سوري لمصر منذ 2011.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري والمقداد اجتماعا ثنائيا مغلقا، ثم جرت مفاوضات بين وفدي البلدين. واتفق الوزيران على تكثيف قنوات الاتصال بين البلدين.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد زار دمشق في فبراير الماضي، “بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة في المحنة الإنسانية الراهنة”.