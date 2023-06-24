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صحيفة أمريكية: هكذا ستتعامل واشنطن مع أزمة فاغنر في روسيا

الشروق أونلاين
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صحيفة أمريكية: هكذا ستتعامل واشنطن مع أزمة فاغنر في روسيا
أرشيف
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ادّعت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم السبت، أن الخارجية الأمريكية أوعزت لكافة سفاراتها بضرورة التزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في روسيا.

فلا نية لدى الحكومة الأمريكية للانخراط بأي شكل، في أزمة تمرّد قوات فاغنر العسكرية الخاصة ضد الجيش النظامي الروسي، حسب الصحيفة.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن الخارجية الأمريكية وجّهت رسالة إلى سفاراتها عبر العالم، تطلب فيها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث الجارية في روسيا.

وفي حال تواصل المضيفون معها حول الموضوع، سيتوجب على السفارات التصريح فقط بأن الولايات المتحدة “تراقب تطورات الوضع عن كثب”. وأنه “لا نيّة لديها لإدخال نفسها في هذه المسألة”.

أردوغان يعرض المساعدة للتوصّل إلى “حلّ هادئ”

بالمقابل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة في روسيا، بعد إعلان قائد قوات فاغنر العسكرية الخاصة، عن تمرّده على الجيش النظامي للبلاد.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على “ضرورة التحرك بعقلانية، وعدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده “مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت”.

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي

من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الدائرة بين قوات فاغنر العسكرية الخاصة والقوات النظامية الروسية هي قضية داخلية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة على تويتر إن الاتحاد “يراقب الوضع عن كثب”. مضيفا أن الأمر هو “بشكل واضح قضية داخلية لروسيا”.

وتابع المتحدث أنه على اتصال بالزعماء الأوروبيين والشركاء في مجموعة الدول السبع، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر إلى مدينة روستوف جنوب غربي البلاد، ومحاصرة قواتها النظامية بـ”التمرد المسلح”.

وقال بوتين في خطاب متلفز:”نواجه خيانة، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب”. مؤكدا أن كافة المتورطين في هذه المحاولة “سيعاقبون حتما”.

وأعلنت السلطات الروسية سريان نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مدينة موسكو، ومنطقتي موسكو وفورونيج من أجل منع وقوع “هجمات إرهابية محتملة”.

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