صحيفة أوغندية: منتخبُنا سافر إلى الجزائر مُصطحبا معه “الشيّاتين” و”المغامرين”

صبّت وسيلة إعلام أوغندي جامّ غضبها على اتحاد الكرة المحلّي، وأبدت تشاؤما بِشأن نتيجة مباراة منتخب بلادها أمام الجزائر.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضيف الأوغندي سهرة السبت المقبل، بِملعب “5 جويلية 1962”. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وجلب الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش بعض اللاعبين لِمواجهة الجزائر، بِسبب “التدليل” الذي يُحظون به لدى اتحاد الكرة المحلّي. استنادا إلى ما جاء في مقالة رأي نشرتها صحيفة “أوبزرفر” الأوغندية، الثلاثاء.

وأضاف الكاتب الصحفي أن لاعبين آخرين لن تُشرق عليهم الشمس، المُرادف لِعدم توجيه الدّعوة إليهم، بِسبب غياب مَن يُدافع عنهم في اتحاد الكرة الأوغندي. أو لِعدم منحهم فرصة المشاركة (جلبهم وتركهم احتياطيين).

ويوجد لاعبون في صفوف المنتخب الأوغندي الحالي “بطّالون” (بلا فريق)، ومع ذلك أرسل إليهم الناخب الوطني سريدويفيتش دعوة المشاركة ضد الجزائر والنيجر (في الـ 8 من جوان المقبل). لِتوضيح مدى نفوذ الذين يُوفّرون لهم الحماية في اتحاد الكرة.

وتساءل المصدر عن سبب جلب “جيش” مِمّن لا علاقة لهم بِمنتخب أوغندا في سفرية الجزائر، التي سبقها تربّص تونس. في إشارة إلى اصطحاب اتحاد الكرة معه “الشيّاتين” و”المغامرين” و…

وبِخصوص منتخب أوغندا، قالت الصحيفة ذاتها إن التقني الصربي ما زال يرسم خططا تكتيكية عقيمة، خالية من “دسم” الإبداع. كما أعابت على فريق “طيور الكركي” افتقاده إلى قائد ومهاجم صريح.

وكان منتخب أوغندا قد اكتفى بِتسجيل 3 أهداف فقط في تصفيات مونديال 2022، بعد أن أجرى 6 مقابلات مع مالي وكينيا ورواندا. بينما غاب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، لِعدم تأهّله لِهذه البطولة القارّية.