صحيفة إسبانية: الجزائر تنتظر ردّا سريعا من الإسبان بشأن مراجعة سعر الغاز

نقلت صحيفة “إل كونفيدنسيال” الإسبانية عن مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى، أن الجزائر تنتظر ردّا سريعا من شركة الطاقة الإسبانية “ناتورجي”، بخصوص إعادة النظر في السعر المعتمد لتوريد الغاز إلى هذه الدولة الأوروبية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد أكد المسؤولون الذين لم تذكر هوياتهم، أنخ سيكون على ناتورجي أن تستجيب بسرعة، فيما يتعلق بقبول السعر الجديد للغاز، على غرار شركتي (ENI) الإيطالية و(Engie) الفرنسية.

وبالنسبة للشركة الإسبانية، فإن “المفاوضات لا تزال جارية لمراجعة الأسعار، مع شركة سوناطراك التي يعتبرها الإسبان شريكا موثوقا به منذ عقود”.

وتحاول ناتورجي تأخير التوقيع على إعادة النظر في عقود الغاز، من أجل الحصول على سعر أفضل، حسب ما ذكرته الصحيفة عن مصادر أخرى.