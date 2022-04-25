صحيفة إسبانية: العالم يستيقظ كل يوم على اكتشافات وهمية للنفط بالمغرب

وصفت صحيفة إسبانية ادعاءات المغرب بشأن اكتشافها للنفط قرب جزر الكناري، بالاكتشافات الوهمية. مشيرة إلى إثارة هذه الادعاءات لاحتجاج القوى السياسية في الجزر الإسبانية.

وقالت صحيفة “إل باييس”، إنّ أحزابا سياسية في جزر الكناري أعربت عن قلقها إزاء عمليات المسح المحتملة التي يمكن أن تجريها الرباط في المياه المغربية بالقرب من الأرخبيل.

وأضافت: “لكن في الواقع، لا وجود لأي اكتشاف من هذا القبيل على الساحل المغربي طيلة السنوات الماضية”. حسب ما صرّحت به مصادر للصحيفة وصفت بالمطّلعة على القطاع.

كما أشار مصدر أوروبي في قطاع الطاقة، إلى أنّ إعلان المغرب عن اكتشافات محتملة للنفط في البحر، يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية من أجل جذب المستثمرين، تضيف الصحيفة.

وحسبه، وتتراوح تكلفة مسح في حوض أغادير لإثبات وجود تقديرات بين 50 و100 مليون يورو بحسب المصدر ذاته. يمكن أن يستمر وقت الاستكشاف خمس سنوات. وإذا تم العثور على النفط لتطوير مثل هذا المشروع ، في البحر ، دون وجود بنية تحتية من أي نوع ، فسيستغرق الأمر 10 سنوات أخرى”.

وكان رئيس إقليم الكناري أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة “ترفض رفضا قاطعا” أي عملية نفطية في مياه الكناري. وأضاف “هذه الاستطلاعات والدراسات التي علمنا بها أجازتها المغرب منذ شهور أو سنوات”.

وأضاف رومان رودريغيز “الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نطلبه هو احترام الشرعية الدولية والبيئة الدولية. عليهم أن يؤدوا وظائفهم في مياههم دون أن يمسوا مياه الجزر، وبالتالي الإسبانية”

ويقولو النائب البرلماني عن جزر الكناري فرناندو كلافيجو أنه لا يثق في نوايا المغرب “لأنه لا يوجد شيء معروف عما تمت مناقشته في قمة الرباط “، في إشارة إلى اجتماع 7 أبريل بين بين بيدرو سانشيز ، والعاهل محمد السادس. “نطالب بالشفافية بشأن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تخص الأرخبيل. نريد أن نعرف ما يعنيه ذلك ونطالب بأن يكون للجزر مكان على طاولة المفاوضات “.

من جهته، أكد بيدرو كيفيدو وهو نائب برلماني آخر أن ردود أفعال إسبانيا تجاه المغرب “كانت دائمًا ضعيفة ، سواء فيما يتعلق بالتنقيب أو مع حقوقه غير المشروعة في الصحراء الغربية أو الهجرة”. وأكد أن هذا “الضعف” للحكومة الإسبانية أمام الدولة المجاورة هو ما يولد الذعر بين سكان الجزر.