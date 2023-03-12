صحيفة إسبانية: المخابرات المغربية جندت ابنة أحد قادة الشرطة

كشفت صحيفة إسبانية أن ابنة أحد قادة الشرطة في اسبانيا تم تجنيدها للعمل في المخابرات المغربية.

وقالت صحيفة “ال كونفيدونتال”، الإسبانية في مقال حمل عنوان “ابنة مفوض المعلومات العامة عملت لسنوات في إسبانيا لصالح المخابرات المغربية”، إن ابنة أحد قادة الشرطة والتي تعمل صحفية تم تجنيدها من قبل أحمد الشرعي رئيس قسم الصحافة والعلاقات العامة في المخابرات العامة.

وأفادت الصحيفة أن بربارا بارون ابنة مفوض الشرطة انريكي بارون عملت لسنوات عديدة في المخابرات الخارجية المغربية عندما كان والدها، إنريكي بارون، المفوض العام للإعلام في الشرطة الوطنية، وهو المنصب الذي شغله من جانفي 2012 إلى ديسمبر 2017 .

وذكرت الصحيفة أن انريكي بارون يشغل اليوم منصب رئيس مقاطعة ملقة في الشرطة.

وكان إنريكي بارون، قبل تعيينه مفوضًا عامًا للمعلومات ، في جانفي 2012 ، مسؤولاً عن المديرية العامة للأمن والداخلية حيث كان مرتبطًا بالتحقيقات مع نائب رئيس حكومة مدريد، إغناسيو غونزاليس، خلال الحكومة الاشتراكية الأخيرة، عندما كان أنطونيو كاماتشو وزيراً للداخلية.