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اقتصاد

صحيفة إسبانية تكشف خسائر مدريد في الجزائر

عادل فداد
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صحيفة إسبانية تكشف خسائر مدريد في الجزائر

 كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تسجيل حكومة بيدرو سانشيز، لخسائر مالية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الجزائرية على مدريد منذ 2022، جراء المناورات السياسية الإسبانية المعادية للجزائر.

وأكدت صحيفة “البيريوديكو ميديتيرانيو” على تسجيل خسائر مالية تجاوزت الـ 300 مليون يورو، في ظل عزوف الشركات الجزائرية عن استيراد المنتجات الاسبانية والتوجه إلى أسواق أخرى، على غرار ايطاليا وفرنسا وبلجيكا.

ومن بين القطاعات التي هبطت أسهمها المالية في البورصة الاسبانية، السيراميك والآلات الصناعية، إلى جانب منتجات أخرى، حيث أثرت الاجراءات الجزائرية سلبا على هذه الشركات ما دفعها إلى رفع شكاوى للحكومة الاسبانية والضغط عليها لإعادة الحياه التجارية مع الجزائر إلى سابق عهدها.

وتسعى إسبانيا للعودة بقوة إلى السوق الجزائري عبر مختلف المنتجات، مستعينة في ذلك بالتكتل الأوروبي (الإتحاد الأوربي) للضغط على الجزائر من أجل تخفيف قيود الإستيراد وفتح أبواب الجزائر أمام المنتجات الأوربية وفي مقدمتها الإسبانية.

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