صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد بن زيمة

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، كواليس الساعات الأخيرة لاستبعاد المهاجم كريم بن زيمة من معسكر منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن بن زيمة شعر ببعض الألم خلال مشاركته تدريبات منتخب فرنسا قبل المباراة الافتتاحية في كأس العالم.

و أضافت أنه حسب التشخيص الطبي الذي وصل إليه طبيب منتخب فرنسا، فإن بن زيمة كان يعاني من إصابة على مستوى العضلة الرباعية بساقه اليسرى، وهو ما أبلغه المهاجم للجهاز الطبي لنادي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن بن زيمة في ذلك الوقت، كان يرى بأن إصابته كانت طفيفة، وسيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب في أقل من 10 أيام.

وأضافت “آس” أن بن زيمة تفاجأ، بزيارة لوغال طبيب المنتخب الفرنسي رفقة ديديه ديشان، له في غرفته في فندق إقامة “الديوك” بقطر.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن ديشان ظل صامتا، وترك زمام الأمور إلى الطبيب الذي أبلغ اللاعب باستبعاده، حيث قال له: “أنا آسف يا كريم، لكن عليك أن ترحل”.

وقالت “آس” أن بن زيمة أدرك حينها أن ديشامب يرغب في الاستغناء عنه، وأضافت أن بن زيمة قرّر حزم حقيبته واستقل رحلة سريعة إلى مدريد، وبدأ في اليوم التالي، عملية تعافيه في مقر تدريبات النادي الملكي.

وعقب أسبوع واحد من الإصابة، تعافى بن زيمة بشكل كامل من الإصابة، ثم ذهب في إجازة إلى جزيرة ريونيون.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن لوغال اعترف بعد ذلك إلى بن زيمة أن “الرسالة القاسية” التي أبلغها له قبل رحيله كانت أمرا من ديشان، وأنه لا يملك سوى تنفيذ المهمة التي كلف بها.