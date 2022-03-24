صحيفة إسبانية: سانشيز لم يبلغ الحكومة ولا الملك بمضمون رسالته إلى المغرب

لم يبلغ رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أي طرف بمحتوى رسالته إلى ملك المغرب، التي أعلن فيها عن تغيّر موقف بلاده إزاء قضية الصحراء الغربية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “أوكي دياريو” المحلية الخميس، فإن أيّا من أعضاء الحكومة ولا حتى الملك. كان على اطلاع على مضمون الرسالة.

وقالت الصحيفة إن سانشيز كتب الرسالة التي أرسلها إلى المغرب بنفسه. وأنه أخفى مضمونها عن الجميع. قبل أن تعلن عنها الرباط.

وذكر المصدر نفسه أنّ النائبة الثانية للرئيس يولاندا دياز طالبت مرارا بالكشف عن المحتوى الكامل للرسالة التي اعترفت الرباط باستلامها يوم الجمعة الماضي. ونشرت جزءا منها فقط.