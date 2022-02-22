صحيفة إسرائيلية: الموساد حاول تجنيد الراحل حسنين هيكل ولكن!

كشفت صحيفة إسرائيلية أن جهاز الموساد حاول التقرب من الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في ستينيات القرن الماضي من أجل تجنيده.

واستبعد الصحفي أمير أورين في مقاله المنشور في صحيفة “هآرتس” أن يكون الموساد قد نجح في مسعاه، ووصف هيكل بأنه “لم يكن ممن يمكن أن تغريهم الأموال وأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية ابتزازه”.

وقال أورين أن الكاتب الراحل كان “وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة”.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) سعى إلى إقناع هيكل بإجراء لقاءات مع “مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل”، كما سعى لفهم كيفية تفكير ذلك الصحفي الذي كان من أقرب الشخصيات إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر أورين أن مصادره لتلك المعلومات حول مساعي “الموساد”، هي الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.

يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فيفري 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.