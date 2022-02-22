صحيفة إسرائيلية: الموساد حاول تجنيد الراحل حسنين هيكل ولكن!
كشفت صحيفة إسرائيلية أن جهاز الموساد حاول التقرب من الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في ستينيات القرن الماضي من أجل تجنيده.
واستبعد الصحفي أمير أورين في مقاله المنشور في صحيفة “هآرتس” أن يكون الموساد قد نجح في مسعاه، ووصف هيكل بأنه “لم يكن ممن يمكن أن تغريهم الأموال وأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية ابتزازه”.
بحسب وثائق نشرها الكيان الصهيوني مؤخرا: حاول الموساد تجنيد الصحفي محمد حسنين هيكل عبر كاتب و صحفي امريكي. فشلوا ولكن انتجوا فيلما عن هيكل دون ذكر اسمه 👇🏻 https://t.co/8OepR84E3U
— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 20, 2022
وقال أورين أن الكاتب الراحل كان “وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة”.
“وطنيته الشرسة” و”معارضته الشديدة” لإسرائيل حالتا دون ذلك… صحيفة هآرتس تنشر وثائق إسرائيلية تحوي “الخطة المفصّلة” لتجنيد محمد حسنين هيكل، كاتم أسرار جمال عبد الناصر، وتثير اللغط حول رئيس وزراء السادات الأسبق ممدوح سالم وعلاقته بإسرائيلhttps://t.co/9XBGNidFte
— Raseef22 (@Raseef22) February 22, 2022
وأضاف أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) سعى إلى إقناع هيكل بإجراء لقاءات مع “مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل”، كما سعى لفهم كيفية تفكير ذلك الصحفي الذي كان من أقرب الشخصيات إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وذكر أورين أن مصادره لتلك المعلومات حول مساعي “الموساد”، هي الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.
يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فيفري 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.
أحد رواد الصحافة المصرية والعربية في العصر الحديث.. ذكرى وفاة محمد حسنين هيكل الذي عاصر 6 رؤساء وكان مقربًا من عبد الناصرpic.twitter.com/bbpM8zQm50
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 17, 2022