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رياضة

صحيفة إنجليزية: محرز يُحرج غوارديولا

علي بهلولي
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صحيفة إنجليزية: محرز يُحرج غوارديولا

وضع النجم الجزائري رياض محرز التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدربه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في حرج شديد.

وحاز محرز مقعدا في ساحة الكبار، بعد أن أدرجته المجلّة الشهيرة “فرانس فوتبال” ضمن قائمة تضمّ 30 لاعبا، مُرشّحا لِنيل جائزة “الكرة الذهبية” لِعام 2021.

و”يعني ترشيح محرز للكرة الذهبية، أنه ليس بِحاجة لِتذكير أي شخص بِقدراته الفنية الخرافية”، تقول صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزية في تقرير لها نشرته، الإثنين.

وعاتبت وسيلة الإعلام المذكورة أعلاه المدرب غوارديولا، على تحميل محرز لِوحده مسؤولية عقم الخط الأمامي. وأوضحت أن فريق مانشستر سيتي لا يملك مهاجما بِرتبة “قنّاص”، وأن الدولي الجزائري لم يشغل هذا المنصب منذ بداية مشواره الكروي، فلماذا لا يشمل العقاب زملاء له مثل رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس وفران توريس؟

وخاض فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي 10 مقابلات رسمية، لها صلة بِبطولة إنجلترا وكأس الرابطة المحلية وكأس رابطة أبطال أوروبا، ولم يمنح المدرب غوارديولا الجناح محرز فرصة اللّعب أساسيا، سوى في 4 مقابلات فقط منها واحدة في منافسة “البريمرليغ”. ومع ذلك، سجّل الدولي الجزائري 4 أهداف وقدّم تمريرتَين حاسمتَين.

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التعليقات
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    وأوضحت أن فريق مانشستر سيتي لا يملك مهاجما بِرتبة “قنّاص”، وأن الدولي الجزائري لم يشغل هذا المنصب منذ بداية مشواره الكروي، فلماذا لا يشمل العقاب زملاء له مثل رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس وفران توريس؟ هذا الكلام صحيح رغم اني لا اتابع كثيرا كرة القدم ولا احبها ولكن شاهدت بعض المباريات لمحرز مع فريقه مانشستر ورايته يلعب كمدافع ولا اعرف هل هو لاعب مهاجم او مدافع اعتقد ان غوارديولا يتعامل بعنصرية مع محرز

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