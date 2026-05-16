صحيفة إيطالية: الجزائر تتحول إلى ورشة استثمارية بـ 62.5 مليار يورو

محمد فاسي
الجزائر تتحول إلى ورشة استثمارية (تعبيرية)

سلطت صحيفة “Africa e Affari” الإيطالية الضوء على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، معتبرة أن السلطات الجزائرية تسرّع خطواتها لإعادة تشكيل مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إصلاحات تستهدف تقليص البيروقراطية وتبسيط مسارات الاستثمار.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن الجزائر تراهن على “الشباك الوحيد” كأداة محورية في إستراتيجيتها الاقتصادية الجديدة، الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال الدولية، في ظل تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري بقيمة تفوق 9 تريليونات دينار، أي ما يعادل 62.5 مليار يورو.

وأضافت أن هذه المشاريع مرشحة لخلق أكثر من 525 ألف منصب شغل، ما يعكس، وفق الصحيفة، “حيوية السوق الجزائرية” والرهان الحكومي على تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد التقليدي على المحروقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الأول سيفي غريب أشرف على فعالية إعلامية نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت شعار: «الشباك الوحيد من الفكرة إلى التجسيد»، في خطوة وصفتها بأنها “حاسمة” ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إحداث “تحول جذري” في إدارة الملفات الاستثمارية، من خلال ضمان تنسيق مباشر بين مختلف الإدارات الحكومية وتحديد آجال واضحة لمنح التراخيص، بما يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن السلطات الجزائرية تعمل أيضا على تعزيز صلاحيات ممثلي الوزارات داخل “الشباك الوحيد“، بهدف تسريع معالجة المشاريع وتحسين بيئة الأعمال في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الجزائريين تأكيدهم أن تحديث منظومة الاستثمار يندرج ضمن رؤية اقتصادية “سيادية” تسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحولات الدولية، عبر مراجعة التشريعات القطاعية وتطوير أدوات الاستثمار.

كما أبرزت الصحيفة دور عدد من أعضاء الحكومة في الدفع نحو تنسيق أكبر بين القطاعات الاقتصادية، بما يسمح بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع إنتاجية فعلية في آجال أقصر.

وأكدت الصحيفة أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أُنشئت سنة 2022 بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، أصبحت تمثل نقطة الاتصال الرئيسية للمستثمرين، من خلال مرافقة المشاريع وتسيير الحوافز الجبائية والمالية وتنسيق الإجراءات الإدارية.

