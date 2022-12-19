صحيفة إيطالية: المغرب أرسل نائبا أوروبيا إلى مخيمات الصحراويين للتجسس مقابل رشاوي

كشفت صحيفة إيطالية أن النظام المغربي جند نائبا أوروبيا لإرساله إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين مقابل رشاوي.

وأوضحت صحفية “لاربيبليكا”، في مقال لها أن النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية “محاربة اللاعقاب” تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون، السفير الحالي ببولندا قبل أحد عشر عامًا، وكانت الرباط تعتبر عضو البرلمان الأوروبي آنذاك رجلًا موثوقًا به.

وتحدثت الصحيفة عن زيارة قام بها بانزيري عام 2011 إلى مخيمات الصحراويين لتعزيز صورة النظام المغربي.

وقالت الصحيفة أن النظام المغربي شجع توقف بانزيري في تندوف واصفا إياه بالضروري لإضفاء المصداقية على تحركات النائب الأوروبي خاصة وأنه معروف بتأييده للمغرب.

ونشرت الصحيفة مذكرة من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في الرباط تقول فيها أن أحد ممثليها عقد اجتماعًا غير رسمي مع بانزيري، على وجه التحديد للتحضير لزيارة البرلمان الأوروبي إلى المغرب.

وجاء في مقال الصحيفة أنه تم ذكر اسم بانزيري في رسالة مسربة وجهها السفير المغربي في بروكسل آنذاك، إلى حكومة بلاده يصف فيها لقاءه مع بانزيري، قبل وقت قصير من زيارة رسمية لأعضاء البرلمان الأوروبي إلى المغرب والصحراء الغربية.

وجاء في الرسالة المسربة أن بانزيري قدم تطمينات للنظام المغربي وهو مدرك حساسية زيارته إلى تندوف وقد بذل جهدًا كبيرًا لتبرير ذلك وعدم المساومة على علاقاته مع المغرب”، بالإضافة إلى ذلك أكدت الرسالة أنه “يتعهد بإبقاء البعثة (السفارة) على علم بتطور برنامجه في تندوف”.

وقالت الصحيفة إنه في عام 2019، بعد فشل إعادة انتخابه، أبرم بانزيري، وفقًا لاعترافات مساعده السابق فرانشيسكو جيورجي، اتفاقًا سريًا مع المخابرات الخارجية المغربية، من خلال وساطة الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون.

كما كشفت تحقيقات أجراها المدّعي العام الفيدرالي ببروكسل تورّط المغرب في عمليات فساد داخل الاتحاد الأوروبي،حيث كشفت تقارير إعلامية عن عناصر مؤكّدة دور المغرب وأجهزته السرية في التدخل في البرلمان الأوروبي.