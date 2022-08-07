صحيفة إيطالية: بن ناصر وعدلي القوّة الضّاربة لـ “مُحاربي الصّحراء”

يُرجّح أن يكون اللاعب الجزائري المُغترب ياسين عدلي متوسط ميدان هجوم فريق ميلان آسي الإيطالي، جديد المنتخب الوطني في الخريف المقبل.

ويتبارى “الخضر” ودّيا مع منتخب غينيا كوناكري، بِالجزائر في الـ 24 من سبتمبر المقبل. كما تبحث “الفاف” عن مُنافس تحضيري آخر لِرجال جمال بلماضي، على أن تُجرى المباراة في أواخر الشهر ذاته.

وذكرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لا غازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته الأحد، أن ياسين عدلي أوشك أن يلتحق بـ “محاربي الصّحراء”. وأشارت إلى أنه يُنسّق مع مسؤولي قنصلية الجزائر بِمدينة ميلانو، لِاستلام جواز سفر “أخضر”.

وتوقّع المصدر ذاته أن يبدأ المشوار الدولي لِعدلي مع المنتخب الوطني الجزائري في سبتمبر المقبل. كما أبدت الصحيفة الإيطالية انبهارا بِالقوّة الضّاربة التي سيُحظى بها “محاربو الصّحراء”، من خلال ضمّ لاعبَي وسط على قدر كبير من الاحترافية والمستوى الفني العالمي، وذكرت اسمَي إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي.

ويرتبط ياسين عدلي (22 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الحالي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

وبِما أن ياسين عدلي مثّل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، فسيمرّ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم على أروقة “الفيفا”، لِجلب الرّخصة الدولية.