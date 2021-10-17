صحيفة إيطالية تتحامل على بن ناصر وجماهير ميلان غاضبة

منحته تقييما ضعيفا خلال مواجهة هيلاس فيرونا

عبرت جماهير ميلان الإيطالي، عن غضبها من صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بسبب ما اعتبرته تحاملا على الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان “الروسينيري”، وكانت الصحيفة الإيطالية الشهيرة قد منحت لاعب الوسط الجزائري تقييم 6 من 10 درجات، رغم تقديمه مستويات قوية خلال الفوز على هيلاس فيرونا 3-2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقالت “لا غازيتا ديلو سبورت” في معرض تقييمها لأداء بن ناصر: “لم يستعد بعد أفضل إمكاناته في عملية استرجاع الكرة وبناء الهجمة، ولو أنه يسير على الطريق الصحيح”، تحليل الصحيفة الإيطالية لأداء أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019 لم يعجب جماهير ميلان، خاصة وأن اللاعب الجزائري ظهر بشكل رائع خلال مواجهة هيلاس فيرونا.

وقال أحد مشجعي ميلان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بن ناصر 6! ماذا دخنت قبل كتابة مقالك؟”، وأضاف آخر: “بالو توري وبن ناصر يتحصلان على نفس التقييم، ماذا يمكن أن نسمي ذلك عدم كفاءة أم سوء نية؟”، فيما كتب ثالث: “من الواضح أن كاتب المقال لم يشاهد المباراة واستند لما رواه له أندريا بوتشيلي (مغني أوبرا إيطالي شهير)”، وكان موقع “سوفا سكور” العالمي قد منح بن ناصر تقييم 7.5 من 10، وهو ثاني أفضل تقييم في تشكيلة “الروسونيري” خلف الإيفواري فرانك كيسيه الذي تحصل على تقييم 7.6، كما تحصل اللاعب الجزائري على ثاني أفضل تقييم خلف الفرنسي أوليفيي جيرو (7.5 من 10) من قبل موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في متابعة الدوريات الكبرى في أوروبا.