صحيفة إسبانية: حرب شعواء من المخابرات والمستشارين ضد عائلة مقربة من محمد السادس

كشفت صحيفة إسبانية عن وجود حرب إعلامية من المخابرات المغربية وأبرز المستشارين في القصر الملكي ضد عائلة مقربة من محمد السادس.

وأوضحت صحيفة “الكونفيدينسيال” الاسبانية أن الصحافة المغربية بدأت في مهاجمة عائلة زعيتر وإفشاء مخالفتهم للقوانين بإيعاز واضح من المقربين من الملك محمد السادس.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة القادمة من ألمانيا والتي تضم 3 إخوة ملاكمين استحوذت علنا وبسهولة على الملك محمد السادس لدرجة أنه لم يقض الصيف مع أسرته هذا العام على غير العادة.

وظهر ذلك جليا عند مشاركة الملك لهم، العشاء الرمضاني والعطلات وأيام الإبحار في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت الصحيفة بالقول أن من كانوا يتمتعون بأكبر قدر من النفوذ في القصر، علاقتهم بالملك تلاشت مع الوقت، بسبب الإخوة زعيتر وهم: فؤاد علي الهمة، كبير المستشارين الملكيين، وعبد الرؤوف حموشي، رئيس الأمن الذي يتمتع بسلطة أكبر من سلطة وزير الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن موقع “هسبريس” المحسوب على القصر والمخابرات، هاجم الإخوة زعيتر في الربيع المنصرم، وسرد تجاوزاتهم غير المقبولة.

وتابعت الصحيفة إلى أن آخر مقالات هذا الموقع جاء بعنوان “الأخوة زعيتر.. هكذا يمسون برموز الملكية دون تحريك ساكن” في النسخة الفرنسية ومقال آخر في النسخة العربية.

ونشر هذا الموقع وعدد من الصحافة الالكترونية وبعضها يوصف بأنه مقرب من السلطة مقالات شديدة اللهجة ضد آل زعيتر وتساءلت هل يريدون أن يصبحوا أمراء؟ لكن المقال الأخير بلغ في حدته مثل مقال سبق وأن نشرته خلال جوان الماضي يتوعد آل زعيتر بمصير شبيه بالروسي راسبويتن الذي ساهم في سقوط العائلة القيصرية في روسيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر فرنسية، بأن الأخوين زعيتر بمثابة “مخلوقات” دكتور فرانكشتاين. وقالت “لقد هربوا من منشئهم، و هم وحوش لا يمكن السيطرة عليهم. مهد لهم محمد السادس الطريق للبروز في المملكة المغربية وكأنهم ملوك وأسياد”.

وأكد كاتب المقال الفرنسي، تحت اسم مستعار فابريس سوفاج. في إشارة منه للإخوة المغاربة على أنهم “طغاة استولوا على السلطة بالقوة”.

وأعرب عن أسفه قائلا “لقد اكتسبوا سلطة غير محدودة ويمارسونها بشكل مطلق”.

وجاء في مقاله، أنهم يقومون بأعمال تجارية وانتهاكات ومخالفات واضحة، موثقة في سلسلة من الوثائق، بعضها متاح فقط للمديرية العامة للرقابة الإقليمية.

وختمت الصحيفة بالقول، يبدو أن آل زعيتر فهموا لأول مرة، أن التهديد كان خطيرًا. وأنه على الرغم من الحماية الحقيقية التي يتمتعون بها، لن يسمح لهم بكل شيء.

وتغزو أخبار زعيتر صفحات الجرائد المغربية وقنوات اليوتوب، وتلمح أنه طالما يوفر لهم الملك الحماية، فلا أحد قادر على المس بهم، وهو ما يفسر ركون السلطات القضائية والأمنية وعجزها عن التدخل للتحقيق في الدعاوي التي رفعت ضدهم.

وكان الأخوة زعيتر المولودين في ألمانيا يمارسون المصارعة الحرة، واستقبلهم الملك محمد السادس سنة 2018 بعد الفوز ببطولة العالم، وفي ظرف سنتين أصبحوا في قصور المملكة، وأصبحوا من أغنياء البلد ويكادون يتمتعون بنفوذ لا يمتلكه أحد سوى الملك، ولا تجرؤ أي سلطة قضائية أو أمنية على مساءلتهم.