صحيفة الباييس: البوليساريو تطالب بتعويضات قدرها مليار أورو من الأوروبيين

تتجه جبهة البوليساريو إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات قدرها مليار أورو، بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد والمغرب.

ونقلت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن الجبهة تدرس المطالبة بتعويضات عن الضرر من الاتفاقيتين، وفق ما أكده ممثلها في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقي الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، وهو ما اعتبرته الجبهة “نصرا كبيرا”.

ووفقا لحسابات البوليساريو وفريقها القانوني، فإن هذا الضرر يصل إلى حوالي مليار و159 مليون دولار أميركي، بمعدل حوالي 500 مليون يورو سنويا.

وقالت الصحيفة إن المبلغ الذي قدرته البوليساريو يتوافق مع بيانات المفوضية الأوروبية نفسها عن قيمة الواردات من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المشمولة بالاتفاقات الملغاة حاليا مع المغرب.

ويحصل المغرب بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على 52 مليون يورو، حوالي 60 مليون دولار، وتدخل جميع المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعلامة تجارية مغربية واحدة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيتي التجارة والصيد مع المغرب، وفقا لمصادر حكومية.