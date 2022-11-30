-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 18 ولاية
رياضة

صحيفة برازيلية شهيرة: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا بسبب فلسطين

عمر سلامي
  • 230
  • 0
صحيفة برازيلية شهيرة: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا بسبب فلسطين
ح.م
جماهير تونس تعبر عن مساندتها للقضية الفلسطينية في مونديال قطر

قالت صحيفة “غلوبو” البرازيلية الشهيرة، أن كأس العالم 2022 في قطر، يضم 33 منتخبا بدلا من 32، في إشارة لوجود فلسطين.
وأشارت الصحيفة البرازيلية أنه لأول مرة في التاريخ هناك 33 منتخبا في المونديال وليس 32، لتواجد علم فلسطين في جميع المباريات.

وأوضحت “غلوبو”، أن العلم الفلسطيني حاضر بقوة في جميع الملاعب واللقاءات، ما جعله حديث العالم أجمع هذه الفترة.

وتشهد منافسات كأس العالم الجارية في قطر، دعما كبيرا للقضية الفلسطينية، من خلال رفع لافتات التضامن، بالإضافة إلى العلم الفلسطيني، من طرف مختلف الجنسيات العربية وحتى العالمية.

مقالات ذات صلة
آندي ديلور يضحي بعطلته من أجل العودة بقوة

آندي ديلور يضحي بعطلته من أجل العودة بقوة

تأهّل هولندا والسنيغال لِثمن نهائي المونديال

تأهّل هولندا والسنيغال لِثمن نهائي المونديال

براهيمي وبوداوي في البقاع المُقدّسة وعطال في الصّحراء

براهيمي وبوداوي في البقاع المُقدّسة وعطال في الصّحراء

حكايات المونديال.. الهند اشترطت اللعب بأقدام حافية

حكايات المونديال.. الهند اشترطت اللعب بأقدام حافية

هكذا جانب بلومي وعصاد تحقيق أكبر مفاجأة في غوادالاخارا

هكذا جانب بلومي وعصاد تحقيق أكبر مفاجأة في غوادالاخارا

منتخب روسيا قد ينسحب من أوروبا ويتّجه نحو آسيا

منتخب روسيا قد ينسحب من أوروبا ويتّجه نحو آسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد