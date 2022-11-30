صحيفة برازيلية شهيرة: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا بسبب فلسطين

قالت صحيفة “غلوبو” البرازيلية الشهيرة، أن كأس العالم 2022 في قطر، يضم 33 منتخبا بدلا من 32، في إشارة لوجود فلسطين.

وأشارت الصحيفة البرازيلية أنه لأول مرة في التاريخ هناك 33 منتخبا في المونديال وليس 32، لتواجد علم فلسطين في جميع المباريات.

وأوضحت “غلوبو”، أن العلم الفلسطيني حاضر بقوة في جميع الملاعب واللقاءات، ما جعله حديث العالم أجمع هذه الفترة.

وتشهد منافسات كأس العالم الجارية في قطر، دعما كبيرا للقضية الفلسطينية، من خلال رفع لافتات التضامن، بالإضافة إلى العلم الفلسطيني، من طرف مختلف الجنسيات العربية وحتى العالمية.