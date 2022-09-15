صحيفة بريطانية: بوتين تعرض لمحاولة اغتيال بعد هجوم على سيارته

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال بعد بدء الحرب على أوكرانيا، وأكدت أن توقيت محاولة الاغتيال لم يحدد، مشيرة إلى أن سيارة بوتين الخاصة تعرضت لهجوم مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى، موضحة أن جهاز الأمن الروسي اعتقل رئيس الحرس الشخصي لبوتين، والعديد من الأشخاص الآخرين بعد محاولة الاغتيال الغامضة.

وقالت قناة معارضة للكرملين، إن محاولة الاغتيال وقعت عندما كان بوتين عائدًا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سري. وأشارت القناة، أن الموكب تألف من 5 مركبات، وكان بوتين في السيارة الثالثة.

وأوضحت المصادر، أن موكب بوتين اعترضته سيارة إسعاف واستطاع قائد سيارة الرئيس الروسي تغيير مسارها فورًا رغم سماع دوي انفجار في إحدى العجلات الأمامية تبعه دخان كثيف، تأتي الأنباء بعد أشهر فقط من ادعاء أوكرانيا، بأن الرئيس الروسي نجا من محاولة اغتيال خلال عبور موكبه في موسكو.

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف في وقت سابق، وقعت محاولة فاشلة لاغتيال بوتين مع بداية الحرب في أوكرانيا.

إصابة حامل حقيبة بوتين النووية برصاص مجهول تدخله في غيبوبة

وشهر جوان 2022، أصيب العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفدرالي الروسي والذي كان مسؤولا عن حمل الحقيبة النووية التي ترافق زعيم الكرملين بوتين، بطلقات نارية مجهولة، أدخلته إلى العناية المركزة.

وذكرت صحيفة ميرور (Mirror) البريطانية، أن فاديم زيمين، العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أصيب بطلقات نارية مجهولة جعلته يصارع الموت.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على زيمين ملقى في بركة من الدماء، ومسدس من نوع (Izh-79-9TM) إلى جانبه، داخل مطبخ شقته في كراسنوغورسك بمنطقة موسكو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حادث إطلاق النار جاء في وقت كان يواجه فيه زيمين (53 عاما) تحقيقا جنائيا بتهمة تلقي رشوة بعد شغله منصبا رفيعا في دائرة الجمارك، بحسب تصريح مسؤول روسي.

وكان زيمين قد نفى من جانبه ارتكاب أي مخالفة قانونية، وبحسب الميرور البريطانية فإن المعني رقي إلى رتبة عقيد في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وأبرزت أن دوره داخل جهاز المخابرات السوفياتية السابق “كي جي بي” (KGB) غير واضح، وتضم الحقيبة النووية جهاز إطلاق الصواريخ الروسية الإستراتيجية.