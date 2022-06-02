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رياضة

صحيفة بريطانية تتساءل: لماذا لم يتفوّق هؤلاء النجوم على الجزائر في مونديال 2010؟

الشروق الرياضي
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صحيفة بريطانية تتساءل: لماذا لم يتفوّق هؤلاء النجوم على الجزائر في مونديال 2010؟
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جانب من المباراة

لا يزال تعادل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بكل نجومه، مع منتخب الجزائر، في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، يشغل الصحافة الرياضية في بريطانيا على ما يبدو.

فقد تساءلت “The Sun” الرياضية عبر منشور على فيسبوك، عن السرّ وراء فشل الفريق الإنجليزي آنذاك في التفوّق على الجزائر.

وقالت الصحيفة في منشورها الذي أرفق بصورة تظهر قائمة لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين شاركوا في المقابلة:”أن لا يتمكّن كلّ هؤلاء النجوم من هزيمة الجزائر، لا يزال أمرا محيّرا إلى يومنا هذا”.

وضمّت تشكيلة الإنجليز يومها كلّ من الحارس ديفيد جيمس، غلين جونسون، أشلي كول، ستيفين جيرارد، جون تيري، أرون لينون، فرانك لامبارد، واين روني، غاريث باري، جيمي كاراغير، وإميل هاسكي. وكان كلّ هؤلاء بقيادة الإيطالي فابيو كابيلو.

وفي تلك الدورة، خرجت الجزائر من الدور الأول بعد خسارة مع سلوفينيا (0-1)، ثم تعادل مع إنجلترا (0-0)، ثم خسارة ثانية مع الولايات المتحدة (0-1).

أما إنجلترا فقد غادرت البطولة من الدور الثاني، بعد هزيمتها أمام ألمانيا صاحبة المركز الثالث في الدورة، بنتيجة 1-4.

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