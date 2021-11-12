صحيفة بريطانية تكشف أسباب تهميش غوارديولا لمحرز

رغم أرقامه المميزة وتصدره لقائمة هدافي مانشستر سيتي

تواصل وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، داخل النادي السمّاوي في إثارة حيرة المتابعين والخبراء ووسائل الإعلام والجماهير، ففي الوقت الذي يسجل فيه أرقاما مميزة وتصدر فيه لقائمة هدافي مانشستر سيتي منذ بداية الموسم برصيد 8 أهداف، إلا أنه لا يخوض مباريات بانتظام مع كتيبة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا..

حيث لا يشارك أساسيا في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الجاري، فمن أصل 11 مباراة في “البريميرليغ” بدأ قائد منتخب الجزائر مباراتين كأساسي فقط، ودخل بديلا لدقائق معدودة في 6 مباريات، في حين بقي حبيسا لدكة البدلاء خلال ثلاث مباريات، آخرها خلال ديربي مدينة مانشستر.

وأعدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية، تقريرا تبحث فيه عن أسباب تهميش رياض محرز، من طرف المدرب بيب غوارديولا، وقالت في تقريرها: “قد يشكل ذلك مفاجأة للبعض، لكن هداف مانشستر سيتي منذ بداية الموسم هو رياض محرز..إنه أفضل من جميع لاعبي فريقه”، مضيفة: “صحيح أنه أقل تهديفا من محمد صلاح، لكن كريستيانو رونالدو يتفوق عليه بهدف واحد فقط، وهو يتفوق على كل لاعبي تشيلسي”، وتابعت الصحيفة البريطانية تساؤلها، قائلة: “محرز بدأ الموسم أساسيا أمام توتنهام، لكن منذ تلك المباراة تم تفضيل غابرييل جيسوس عليه، رغم أنه ليس منصبه الأصلي”، وأضافت: “رغم تفضيل غوارديولا لجيسوس على محرز، إلاّ أن اللاعب البرازيلي ليس فعّالا كمحرز”، وشددت: “محرز يبقى أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف مع السيتي (تسجيلا وصناعة) بمعدل هدف أو تمريرة كل 76 دقيقة، مقابل 85 دقيقة لفيل فودين و92 دقيقة لغابرييل جيسوس”.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة البريطانية المختصة في متابعة أخبار الستيزينس، بأن الجزئية الوحيدة “غير الإيجابية” في أرقام وأدوار محرز مع المان سيتي، والتي ربما دفعت غوارديولا إلى تهميشه، هو أن أهدافه في كثير من الأحيان ليست حاسمة، أي لا تصنع الفوز لفريقه دائما، وقالت: “محرز صنع فوز المان سيتي الموسم الماضي في أربع مباريات، إيفرتون وساوبتهامبتون وباريس سان جيرمان (مرتين)..”، وأضافت: “لكن في هذا الموسم ساهمت أهدافه في كسر التعادل مرتين أمام ناديي ويكومب وكلوب بروج فقط”، وأكد نفس المصدر بأن بيب غوارديولا مطالب بالبحث عن حلّ لمشكلة محرز في هذه الجزئية بعد فترة التوقف الدولي، حيث قال: “بشكل أساسي، لم نشعر أن محرز قد صنع الفوز لفريقه هذا الموسم، على الرغم من كونه اللاعب الأكثر فعّالية في الفريق”، وتابع: “إنه بمثابة شيء غريب ولغز يشغل بال غوارديولا خلال فترة التوقف الدولي، فهو بحاجة لإيجاد حل لوضعية اللاعب الأكثر موثوقية في المجموعة لأنه يفتقر إلى تلك اللمسة الحاسمة”.