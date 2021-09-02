صحيفة بريطانية صّفراء تُعالج أخبار محرز بِعقلية “النّسوان”!

تُواصل الصّحيفة البريطانية الصّفراء “الصن” حملتها القذرة ضد النجم الجزائري رياض محرز، الذي يستعدّ لِخوض مقابلتَين رسميتَين مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

وبعد نشرها في الأيّام القليلة الماضية تصريحات لِزوجة محرز السابقة ريتا جوهال، التي اتّهمته بِأنه السبب الرئيس في الطلاق، وتركيزه على كرة القدم بدلا من الحياة الزوجية. هاهي صحيفة “الصن”، الخميس، تنبش في القاذورات مُجدّدا، وتُحاول تحريف ما قاله الدولي الجزائري في قناة تلفزيونية فرنسية (كنال+)، من أجل إفساد علاقته بِزملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وتحطيمه.

وردّ رياض محرز، الخميس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُكذّب ادّاعات هذه الصّحيفة.

المعلوم في الحقل الإعلامي، أن بريطانيا مدرسة قائمة بِذاتها في المجال الصّحفي، ولها تقاليد عريقة في هذه المهنة. غير أن “أهل الذكر”، لا يتردّدون في وصف صحيفة “الصن” بِالجريدة الصّفراء، ورائدة أخبار “المُتفرّقات” والملاهي الليلية والمقاهي والأسواق الشعبية وتتبّع عورات الناس والفضائح الرّخيصة…وشاهد ثورا يقتحم ساحة مدرسة، وعجوزا تُؤدّب لصّا في ميترو الأنفاق، وقردا يعزف على القيثارة بِشجون في كبرى شوارع لندن!

ويُقاطع أنصار فريق ليفربول الإنجليزي لِكرة القدم صحيفة “الصن”، بِسبب اتّهامات باطلة لِأحداث شغب يعود تاريخها إلى عام 1989. أمّا النجم الفرنسي وبطل العالم بول بوغبا، فقد ردّ بِاستياء على إدارة هذه الجريدة في أكتوبر الماضي، وهدّد بِمقاضاتها، بعد أن زعمت أنه سيتعزل اللّعب الدولي مع منتخب “الديكة”، بِسبب تصريح لِرئيس بلاده إيمانويل ماكرون، افْتُرض أنه يُعادي المسلمين، دين متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.